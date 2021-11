Aufregung um Baugitter am Spielplatz

Die ÖVP ist über die Baugitter beim Spielplatz bei der „Stolzen Föhre“ verärgert. Wegen des vermehrten Auftretens von Wildschweinen beim angrenzenden Waldgebiet von Bockfließ wurde der Platz mittels solcher Elemente abgeriegelt.

„Ein Zugang war nur über die Hötzendorfstraße möglich – und das mit erheblichem Kraftaufwand, da ein Gitter aus dem Betonständer gehoben werden musste“, so Gemeinderat Achim Wörner. In der Gemeinderatssitzung im Juni sei ein diesbezüglicher Dringlichkeitsantrag mit alternativen Lösungen von der SPÖ-Mehrheit abgelehnt worden.

„Wir stellten uns bereits damals die Frage, wie lange diese provisorischen Absperrungen gegen die Wildschweine bestehen bleiben. Wäre eine es nicht besser, eine nachhaltige, sinnvolle und praktikable Lösung anzudenken?“, fragt ÖVP-Gemeinderat Andreas Gruber. Laut den Mandataren gäbe es mehrere Möglichkeiten, z. B. den Einbau von selbstschließenden Türen bei den Zugängen oder eine fixe Absperrung bzw. Zutrittsbarriere mit Türen zum Gelände bei der Hötzendorfstraße.

„Wie viele Jahre will die Gemeindeführung noch Mitarbeiter mit dem Transport und dem Aufstellen bzw. Abbauen der Absperrgitter beschäftigen? Die Kosten für die von uns vorgeschlagene Lösung sind sehr überschaubar und eine einmalige Investition in der angeblich so kinderfreundlichen Gemeinde“, ergänzen die Gemeinderäte Gertrude Randak und Michael Machek.

Deltl: „Die Absperrung ist eine Sofortmaßnahme“

SPÖ-Bürgermeister Ludwig Deltl sieht das naturgemäß anders: „Die ÖVP dürfte unter einem massiven Informationsdefizit leiden. Die Wildschwein-Problematik betrifft nicht nur den Spielplatz, sondern das gesamte Bartoschviertel.“ Die Absperrung sei eine Sofortmaßnahme, um die Tiere fernzuhalten. „Würde man das nicht tun und der Boden von den Tieren aufgegraben werden, könnten Kinder stürzen und sich verletzen. Die Gemeinde wäre dann haftbar“, so der Ortschef weiter.

Aus seiner Sicht gehöre das Übel an der Wurzel gepackt. Deswegen gebe es im Laufe der Woche noch einen Termin mit der Bezirkshauptmannschaft und allen Verantwortlichen, um hier Lösungen zu finden.