Auseinandersetzung bei Spaziergang mit Hund: Freispruch im Zweifel

Mit dem Hund äußerln zu gehen, ist gewöhnlich keine Sache, die Gefahr laufen würde, vor Gericht zu landen. Außer man trifft an der Kreuzung mit der Antonius-Straße, dort wo es in ein Waldgebiet geht, einen 52-jährigen Zeitgenossen, der offenbar nicht seinen besten Tag hat. Das gab der aus Bosnien stammende österreichische Staatsbürger auch zu: „Ich hab’ ein bisserl geschimpft ,Trottel‘ und so.“ Passiert ist das Ganze am 21. September vergangenen Jahres um 8.20 Uhr.

Die Aussage des 52-Jährigen, die zur Anzeige des 44-jährigen Hundebesitzers führte, wonach er mit den Worten „Ich kann dir Kopf aufmachen“ drohte, stritt er vor Richter Manfred Hohenecker am Landesgericht Korneuburg ab. Ursache dafür, dass sich die beiden Männer verbal in die Haare kamen, war vermutlich ein Bremsmanöver des 52-Jährigen, das der 44-Jährige notwendig gemacht hatte, aufgrund der „viereinhalb Kilo Fußhupe“, wie er seinen Zwergpinscher selbst bezeichnete. Der 44-Jährige machte im Zeugenstand auch keinen Hehl daraus, dass er selbst durchaus ein „Häferl“ sei und den Angeklagten gefragt habe: „Willst dich nicht schleichen?“

Das ist einer der Fälle, in denen es so oder eben auch anders gewesen sein kann.“ Manfred Hohenecker Richter

Staatsanwalt Matthias Neunteufel musste in seinem Schlussplädoyer konstatieren: „Widersprüchlicher könnten die Aussagen nicht sein.“ Eine Vorlage, die Verteidiger Peter Philipp gerne aufnahm und – um dem Fußballvergleich treu zu bleiben – auch verwandelte und „im Zweifel“ für seinen Mandanten ins Treffen führte. „Das ist einer der Fälle, in denen es so oder eben auch anders gewesen sein kann“, so Hohenecker in der Begründung seines Freispruchs. „Das, was gegen Sie spricht, sind Ihre Vorstrafen, aber deswegen kann ich Sie nicht verurteilen.“

Die Drohung, so sie denn so gefallen ist, nannte der Richter eine „situativ bedingte Unmutsäußerung“ und wohl auch dem Akzent des 52-Jährigen geschuldet. Die Staatsanwaltschaft erklärte Rechtsmittelverzicht, weswegen das Urteil umgehend rechtskräftig wurde.

