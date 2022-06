„Baumeister“ zockte Frau ab

Charlotte K. (vollständiger Name der Redaktion bekannt) ist verzweifelt: Ein mutmaßlicher Betrüger soll ihre alleinstehende 73-jährige Mutter um 8.000 Euro betrogen haben. Der Mann – seine Identität ist bekannt – hatte in Strasshof nach Häusern von älteren Menschen Ausschau gehalten und diesen dann Arbeiten angeboten, die nicht oder nur mangelhaft durchgeführt wurden. Im Fall der 73-Jährigen hatte er angeboten, das Dach zu reparieren, was die Frau aber ablehnte.

„Meine Mutter wollte uns – kaum ein Jahr nach dem Tod unseres Vaters – nicht mit der Arbeit belasten und fragte den angeblichen Baumeister, ob er nicht ihre alte Gartenhütte abreißen könnte“, so K. im NÖN-Gespräch.

Der Mann soll dafür 8.000 Euro – das gesamte Ersparte der Frau – an Anzahlung kassiert haben. Die Frau habe allerdings eine Bestätigung für diesen Betrag verlangt. Dann sei einige Zeit nichts passiert. Nachdem die alte Dame dann telefonisch urgiert hatte, kam ein Arbeiter, der die Hütte niederriss.

Arbeiter ließ gesamten Schutt einfach liegen

„Der gesamte Schutt blieb liegen. Noch dazu hat er eine Mauer, die eigentlich stehen bleiben sollte, umgerissen. Auch die Reste davon liegen noch im Garten“, so K. weiter. Ihre Mutter habe sich schließlich telefonisch bei dem Mann beschwert. Er soll ihr in dem Gespräch gar mit dem Tod gedroht haben. Schließlich habe sie sich dann ihrer Tochter anvertraut.

Letztere stellte sofort Nachforschungen an und fand heraus, dass die Firma dieses Mannes – er soll aus dem 21. Wiener Gemeindebezirk sein und Leopold K. (der vollständige Name ist der Redaktion bekannt) heißen – nicht existiert. Auch der Firmenstempel auf der Zahlungsbestätigung soll gefälscht sein.

„Ich weiß von mehreren Fällen in der Nachbarschaft, in denen der angebliche Baumeister die Bewohner betrogen hat“, so Charlotte K. weiter. Sie hat den Vorfall mit ihrer Mutter der Polizei gemeldet. Chefinspektor Karl Löffler meint dazu: „Diese Art von Delikten nehmen derzeit stark zu. Wir haben die Ermittlungen aufgenommen.“

Er rät, Arbeiten nur von renommierten Betrieben durchführen zu lassen und den Kontakt selbst herzustellen.

