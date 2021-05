Der 32-Jährige war in Strasshof an der Nordbahn auf der Hauptstraße links an einer Kfz-Kolonne vorbeigefahren. Er prallte in Folge gegen die linke Seite des Autos eines 39-Jährigen, der aus einer Hauseinfahrt auf die Hauptstraße abgebogen war, und stürzte. Der Biker wurde von "Christophorus 9" in das Unfallkrankenhaus Wien-Meidling geflogen.