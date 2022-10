Brutaler Überfall zu Hause: Zwei Räuber sind nun verurteilt

Furchtbares musste ein 80-jähriges Apotheker-Ehepaar in seinem Haus am 23. Jänner um 21 Uhr dieses Jahres durchmachen. Mehrere Männer drangen über die Terrassentür in das Anwesen ein und zwangen das Paar mit brutalsten Mitteln, seine Wertgegenstände und Bargeld aus einem Tresor auszuhändigen.

Dabei kam auch eine 30 Zentimeter lange Axt zum Einsatz, mit dem die Opfer malträtiert wurden. Erbeutet haben die skrupellosen Täter bei der sogenannten „Home Invasion“ Gegenstände im Gesamtwert von 800.000 Euro.

Drei Mittäter mussten sich bereits Ende August vor einem Schöffensenat unter der vorsitzenden Richterin Lydia Rada am Landesgericht erstmals verantworten. Aufgrund eines entscheidenden Zeugen musste die Hauptverhandlung im Sommer vertagt werden.

Nun konnte der Prozess – fast – zu Ende gebracht werden. Ursprünglich angeklagt waren ein 48-jähriger Arbeiter, dessen 28-jähriger in Weikendorf wohnhafter Sohn mit serbischen Wurzeln und ein 43-jähriger serbischer Angeklagter.

Angeklagter konnte DNA am Tatort nicht erklären

Der Einzige, der am ersten Verhandlungstag im August Erhellendes beitragen konnte, war der Serbe, der von seiner deutschen Stammanwältin, unterstützt vom Wiener Anwalt Philipp Wolm, vertreten wurde. Ja, er sei bei den Vorbereitungen zu der Tat dabei gewesen, hätte aber verweigert mitzumachen, als er feststellte, dass möglicherweise auch Menschen zu Schaden kommen würden. Warum dann seine DNA am Tatort festgestellt wurde, konnte er nicht erklären.

Vater und Sohn wollten bei den „Großen“ mitspielen

Dafür sprang seine deutsche Anwältin in die Bresche, die in ihrem Eröffnungsplädoyer auf einen gewissen Verbrecher-Kodex hinwies. Ihr Mandant sei Profi-Einbrecher: Deswegen führe sie seine Akte in ihrer Kanzlei auch als „Panzerknacker“, aber Einbrüche zu begehen, von denen er wisse, dass Menschen zu Hause sind, kämen für ihn nicht in Frage. Im Nachhinein beurteilte der Schöffensenat das Tun von Vater und Sohn als den Versuch, bei den „Großen“ mitzuspielen.

Die zwei hätten das ideale Objekt ausspioniert. Außerdem hatte der als „Tippgeber“ einer kriminellen Vereinigung fungierende Sohn auch das Tatfahrzeug organisiert. Den Namen auf dem Kaufvertrag erfand er, die Telefonnummer, die er angab, war seine. Ein Fehler, der es den Ermittlern zumindest leichter machte.

Selbstmordversuch im Gefängnis

Neben den traumatischen Erlebnissen der Opfer, die ihr Zuhause nach eigenen Angaben mittlerweile in „Fort Knox“ verwandelt haben, hatte der Prozess aber noch weiteres Drama zu bieten. Der 43-jährige Angeklagte hatte in der Haft einen Selbstmordversuch unternommen und war aus diesem Grund am zweiten Verhandlungstag abwesend. Die deutsche Anwältin wird, wie sie in ihrem emotionalen Schlussplädoyer ankündigte, nach diesem Prozess ihren Beruf aufgeben, da sie aus dem kriminellen Umfeld ihres Mandanten massiv bedrängt und gar bedroht würde.

Alles deswegen, weil sie ihren Mandanten empfohlen habe, die Wahrheit zu sagen, was sie mit einem klingenden Sprichwort bebilderte: „Ein Zigeuner singt schön, aber er singt nur einmal.“ Der musikalisch weniger begabte 28-Jährige wurde zu sechs Jahren unbedingter Freiheitsstrafe verurteilt, was Verteidiger Peter Philipp namens seines Mandanten annahm. Beim „Panzerknacker“-Profi setzte es zehn Jahre unbedingt, was die Beendigung der Berufskarriere der Anwältin noch verzögert, weil sie Nichtigkeitsbeschwerde und Berufung ankündigte.

