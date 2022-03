Das Coronavirus legte Zündwerk lahm

Werbung

Das Zündwerk-Restaurant musste am Mittwoch der Vorwoche seine Pforten schließen. Der Grund dafür waren die Corona-Pandemie und die damit verbundene Personalknappheit.

„In der Küche fehlten drei Viertel des Personals, im Servicebereich war es ein Viertel“, berichtet Geschäftsführer Erich Windisch im NÖN-Telefonat. Man habe lange mit dem Entschluss gerungen, wolle aber die hohen Qualitätsansprüche aufrecht erhalten, was mit reduziertem Personalstand schwer möglich gewesen wäre.

„Normalerweise arbeiten sechs Köche bei uns. Jetzt war nur mehr der Küchenchef allein da. Er hätte den Betrieb kaum ohne Hilfe stemmen können“, so Windisch weiter. Nach kaum einer Woche, also am Dienstag, konnte der Betrieb wieder aufgenommen werden.

„Das Zündwerk ist wieder voll da. Die Mitarbeiter sind aus der Quarantäne zurück und einem Steak steht nichts mehr im Wege“, schließt Windisch.

Durchhalten ist angesagt

