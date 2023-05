Deltl prägt eine Ära in Strasshof

Im April 2008 wurde Ludwig Deltl zum Bürgermeister der Marktgemeinde Strasshof gewählt. Davor war er bereits seit 1987 Mitglied des Gemeinderates. In den letzten 15 Jahren konnten zahlreiche Projekte für die Gemeinde Strasshof umgesetzt werden. Unter anderem wurden kostenlose Bausprechtage für Bürger eingeführt, zwei neue Kindergärten (Maulbeerallee und Josef-Drapela-Straße) gebaut und ein betreubares Wohnen errichtet. Die Gemeinde hat auch in erneuerbare Energien investiert (Wärmeversorgungsanlage, PV-Anlagen).

Weitere Vorhaben waren der Ankauf der letzten Gebäude am Gutshofgelände, der Bau einer Europamittelschule, die Errichtung einer öffentlichen WC-Anlage am Bahnhof Strasshof und die Einrichtung einer Hundeauslaufzone. Zudem wurde unter anderem der Kindergarten in der Neusiedlerstraße saniert, neue Bahnunterführungen wurden gebaut und mehrere Ampelanlagen (B8/Lagerhaus, Schubertgasse/B8 und Antoniusstraße/B8) errichtet. Auch die Verbreiterung und der Umbau der Eisenbahnkreuzung Silberwald sowie die Generalsanierung der Waldstraße gehörten zu den Maßnahmen, die unter Deltls Führung durchgeführt wurden.

Ein besonderes Anliegen war und ist dem Bürgermeister stets auch die Förderung von erneuerbaren Energien und umweltfreundlichen Verkehrsmitteln. So wurden E-Autos und E-Scooter gefördert, Elektroladestationen auf der Park& Ride-Anlage installiert und die Straßenbeleuchtung auf LED umgestellt. Auch der Bau von Genossenschaftswohnungen am Bahnacker und die Erweiterung der Europamittelschule tragen zu einem zukunftsorientierten und nachhaltigen Strasshof bei.

Weitere wichtige Projekte unter Bürgermeister Ludwig Deltl waren der Neubau eines Schulcampus oder die Digitalisierung des Flächenwidmungs- und Bebauungsplans.

