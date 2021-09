Der Gemeinderat beabsichtigt, den Flächenwidmungsplan sowie den Bebauungsplan zu ändern. Am Mittwoch fand dazu eine Informationsveranstaltung über die geplanten Änderungen im Haus der Begegnung statt. Unter Anwesenheit des Ortsplaners und Verfassers gab es die Möglichkeit, sich über die Planungen zu informieren und darüber zu diskutieren.

Das Ziel der Überarbeitung des Bebauungsplanes sei, eine der Umgebung angepasste und verträgliche Nachverdichtung zu ermöglichen. Bei der Errichtung mehrerer Wohneinheiten auf einem Grundstück bzw. in einem Gebäude soll eine Mindestgrundstücksgröße von 500 m² pro Wohneinheit festgelegt werden. Bei einem oder mehreren Einfamilienhäusern auf einem Grundstück muss je Wohneinheit eine Mindestfläche von 500 m² vorhanden sein.

1.000 m² Grund für zwei Wohneinheiten

Für bestehende Grundstücke unter 500 m² ist auf jeden Fall die Bebauung mit einem Einfamilienhaus zulässig. Das hat zur Folge, dass bei der Errichtung von zwei Wohneinheiten auf einer Liegenschaft das Grundstück mindesten 1.000 m² groß sein muss. Weiters wird die Bebauungsdichte reduziert, um eine weitere Verdichtung der Grundstücke hintanzuhalten und mehr begrünte Freiräume zu schaffen. Konkret soll damit die Relation der Anzahl der Wohneinheiten in ein verträgliches Verhältnis zur Grundstücksgröße gebracht werden.

Mit dieser Überarbeitung des Bebauungsplanes will SPÖ-Bürgermeister Ludwig Deltl verhindern, dass willkürlich Gründe aufgekauft und auf engstem Platz mehrere Wohneinheiten errichtet werden, womit einerseits die umliegenden Anrainer in ihrer Lebensqualität beeinträchtigt werden und andererseits die Gemeinde immer mehr mit den Kosten für die Bereitstellung der notwendigen Infrastruktur belastet wird.

„Ich möchte festhalten, dass ich nicht gegen die Schaffung von Wohnraum bin, sondern es soll in kontrollierten und geordneten Bahnen ablaufen. Einem überhandnehmenden Wildwuchs an Doppel- und Reihenhausanlagen, die nur dem Gewinn von Bauträgern dienen, will ich einen Riegel vorschieben“, so Deltl abschließend.