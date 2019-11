„Wann erfolgt die Begrünung entlang der B8?“, fragt die örtliche Volkspartei. „Der zweite Bauabschnitt der B8 im Ortsgebiet wurde kürzlich fertiggestellt. Jetzt ist es an der Zeit, die Begrünung dieses Straßenzuges in Angriff zu nehmen“, so ÖVP-Gemeinderat Achim Wörner. Und weiter: „Es wundert mich, dass hier bisher nichts unternommen wurde und nichts geplant ist, um den bereits sanierten Bereich der B8 zu begrünen.“

Würde man auf die S8 und den Rückbau der B8 warten, würde es noch Jahre dauern, bis es zu Baumpflanzungen komme. Jetzt müsse man die Zeit nutzen und einen konkreten Plan unter Berücksichtigung des erforderlichen Budgets erstellen.

"Je schneller wir beginnen, desto früher profitieren wir davon"

„Wenn wir länger warten, verschwenden wir unnötig Zeit. Bei entsprechender Planung kann der in vielen Jahren angedachte Rückbau der B8 im Ortsgebiet bereits jetzt berücksichtigt werden“, so der türkise Parteivorsitzende. Es wäre jetzt dringend nötig, die von der VP seit Jahren geforderte Hervorhebung des parkähnlichen Charakters und die Schaffung einer Allee entlang der B8 inklusive weiterem Ausbau der Fahrradwege zu planen und umzusetzen. „Je schneller wir damit beginnen, desto früher profitieren wir und unsere Kinder davon“, schließt Wörner.

SP-Bürgermeister Ludwig Deltl meint dazu: „Man merkt, dass in drei Monaten Gemeinderatswahlen sind. Allerdings ist die Idee einer Begrünung nicht ganz abwegig. Nur trage ich vor allem die Verantwortung für das Budget.“

Derzeit hätten Kindergarten und der Schulneubau Vorrang. „Wenn der Baubeginn für die S8 endgültig feststeht, können wir uns Gedanken darüber machen“, so Deltl. Derzeit gebe es zwei Projekte für Radwege: Von der Antoniuskirche ins Klosterviertel und von der Imhoff-Gasse in die Franz-Planeta-Straße.