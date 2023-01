Eisenbahnmuseum mit Volldampf ins Jahr 2023

Das Eisenbahnmuseum Heizhaus macht im neuen Jahr wieder viel Dampf: Das traditionelle Andampfen – also die feierliche Saisoneröffnung – wird am Sonntag, 16. April, ab 10 Uhr über die Bühne gehen. An diesem Tag sind einige Dampfloks angeheizt, diese werden mit historischen Wagen und den Besuchern über das Gelände fahren.

Angeheizte Dampfloks kann man auch an den Dampftagen (Sonntag, 30. April, Montag, 1. Mai, Sonntag, 4. Juni, Sonntag, 25. Juni, Sonntag, 6. August, Sonntag, 20. August und am Sonntag, 24. September) erleben.

Die Franz-Kirchner-Big-Band spielt am Samstag, 13. Mai, im Museum auf: Beheimatet im oberösterreichischen Ebensee, stilistisch vom Swing geprägt, gehört die Band seit Jahren zur Elite der Big-Band-Szene in Österreich. Im Repertoire sind unter anderem: Musik von Count Basie, Stan Kenton und George Gershwin (inkl. Rhapsody in Blue (in der ersten Original-Version für Jazzorchester), der Sound von Glen Miller sowie Benny Goodman und vieles mehr. Am Samstag, 20. Mai, und am Sonntag, 21. Mai, sind Dieselloktage geplant.

Großes Kinderfest findet im September statt

An diesem Wochenende stehen dieselbetriebene Bahnfahrzeuge im Mittelpunkt. Am Sonntag, 3. September, ist das große Kinderfest mit Betty Bernstein geplant: Die Kinderfreunde Gänserndorf und das Team des Eisenbahnmuseums werden wieder kreativ mit den Kindern den Tag gestalten.

Zudem ist die Rotkreuz-Jugendgruppe vor Ort und wird mit verschiedenen Aktivitäten für Abwechslung sorgen. Eine Hüpfburg und eine Fahrraddraisine sind weitere Höhepunkte. Der Eintritt ist an diesem Tag für Kinder kostenlos.

Beim „(L)Oktoberfest“ im Heizhaus tanzen

Partytime ist am Samstag, 16. September (Einlass: 18 Uhr, Beginn: 20 Uhr), angesagt: Das „(L)Oktoberfest“ zwischen alten Dampfloks und Eisenbahnen aus den vergangenen Jahrzehnten mit der Partyband „The Entertainers“ wird mit Oktoberfestmusik und tollen Rock-’n’- Roll- und Boogie-Rhythmen das Publikum unterhalten.

Die Lange Nacht der Museen ist für Samstag, 7. Oktober, angesetzt. Zu diesem Event wird es einen Shuttlezug aus Wien geben. Bereits am Sonntag darauf lädt das Heizhaus zum „Herbstdampf“, das traditionelle Abdampfen ist für Donnerstag, 26. Oktober, dem Nationalfeiertag, geplant.

Weiters soll an sieben Tagen das Symposium „Im Zug der Zeit“, eine Kunstveranstaltung, mit Künstlern, die aus Altmetall oder Schrott Kunstwerke gestalten, stattfinden. Das Programm ist noch in Ausarbeitung.

www.eisenbahnmuseum-heizhaus.com

