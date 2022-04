Es ging nicht nur ums Geld im Gemeinderat

Werbung Weintour Weinviertel Anzeige Best of Weintour in Hohenruppersdorf

In der Gemeinderatssitzung kamen letzte Woche mehrere Themen zur Sprache. SPÖ-Vizebürgermeister Walter Vock leitete die Sitzung und meinte im NÖN-Telefonat: „Das ist meines Wissens nach die einzige Sitzung in der Amtszeit von Bürgermeister Deltl, bei der dieser nicht anwesend war.“ Der SPÖ-Ortschef befand sich in Quarantäne.

Laut Vock war der wichtigste Tagesordnungspunkt die Finanzen. Der Vize berichtet: „Den Rechnungsabschluss von 2021 kann man durchwegs als positiv bewerten. Einnahmen von rund 22,4 Millionen Euro stehen Ausgaben von rund 20,2 Millionen gegenüber.“ Er bezeichnet die momentane finanzielle Situation der Gemeinde als „halbwegs normal“.

Einwohnerzahl steigt stetig

Glücklicherweise habe man einen Zuschuss von Land NÖ in Höhe von zwei Millionen Euro erhalten, den man nicht zurückzahlen müsse.

„Es wurde auch eine Resolution für einen Polizeiposten beschlossen. Derzeit haben wir bereits rund 2.500 Unterschriften dafür gesammelt. Wir warten noch bis Ende April mit dem Abschließen der Aktion. Das ist abhängig davon, wann wir einen Termin im Innenministerium bekommen. Unsere Einwohnerzahl steigt stetig an und wir haben noch immer keine Polizei-Inspektion im Ort“, so Vock weiter.

Wie die NÖN bereits berichtete, wird das Amtshaus in das Gebäude der ehemaligen Europa-Mittelschule umsiedeln. Diesbezüglich wurden Beschlüsse für die Umbauarbeiten gefasst.

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.