Falstaff-Voting: Das sind die besten Krapfen im ganzen Land

Die Krapfen gehören zum Fasching wie der Tannenbaum zu Weihnachten. Die in Fett gebratenen Gebäckstücke finden sich bereits seit Wochen in den Vitrinen der Bäcker und Supermärkte in ganz Österreich.

Vor drei Wochen rief das Gourmet-Magazin Falstaff dazu auf, für die beliebtesten Betriebe abzustimmen. Das Ergebnis: Nachdem die Bäckerei Geier von den Falstaff-Lesern bereits mehrmals in Folge zum beliebtesten Bäcker in Niederösterreich gekürt wurde, schaffte sie es nun zum dritten Mal, mit ihren Krapfen zu überzeugen.

Nicht nur die zahlreichen Fans der Bäckerei sind möglicherweise die Ursache für den Erfolg, sondern auch die Tatsache, dass Bäckermeister Gerald Geier seine süßen Köstlichkeiten nach einem aufwendigen traditionellen Rezept von Ur-Oma Magdalena bäckt. Dieses liegt ihm noch handschriftlich in ihrem Rezeptbuch von 1899 vor.

„Wir fertigen unsere Krapfen mit einem Vorteig. Meine Uroma hat dieses Verfahren noch umgangssprachlich als Dampfl bezeichnet“, so Geier. Dem Vorteig wird Zeit zum Reifen gelassen – und das hat einen wichtigen Einfluss auf die Geschmacksbildung. Immer größerer Beliebtheit erfreuen sich laut dem Bäckermeister in den letzten Jahren Spezialkrapfen mit unterschiedlichsten Füllungen wie Vanille- oder Nugatcreme bzw. Erdbeermark. Eigentlich schade, dass der Fasching bald vorbei ist.

