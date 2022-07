Feuerwehr im Stress: Zuerst Crash, dann Chlorgas

Werbung ÖVP Anzeige ideenreich niederösterreich. Sei dabei!

Zuerst krachte es auf der B8, Höhe Eni-Tankstelle: Drei Autos waren zusammengestoßen, wobei in weiterer Folge auch zwei geparkte Pkw beschädigt wurden. Zum Glück wurde bei dem Crash niemand verletzt. Die Feuerwehr musste die Unfallwracks bergen.

Später mussten die Florianis abermals ausrücken, weil ein Hausbesitzer in der Rembrandstraße aus Versehen zwei Chemikalien miteinander vermischt hatte. Bei der anschließenden chemischen Reaktion kam es zur Bildung von Chlorgas. Chlorgas ist ein Atemgift mit Ätz- und Reizwirkung. Es kann auf der Haut, in den Augen und in den Atemwegen reizend bis ätzend wirken.

Ein Atemschutztrupp wurde in den Keller geschickt. Dieser konnte einen Teil des noch nicht vermischten Gefahrenguts aus dem Gebäude entfernen. Zeitgleich ließ der Einsatzleiter einen Platz zur Dekontamination einrichten und den Bezirkssachbearbeiter für Schadstoff nachalarmieren. Der vermischte Schadstoff wurde mittels Fasspumpen in säurefeste Behälter umgepumpt.

Die Messungen danach ergaben aber noch immer eine äußerst hohe Konzentration an Chlorgas. Daher belüfteten die Einsatzkräfte den Keller bei offenen Fenstern mit Überdruckbelüftern, was schließlich zum Erfolg führte: Das Gebäude konnte wieder gefahrlos betreten werden.

