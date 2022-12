Forderung: „Zweite Apotheke muss dringend her“

Werbung

„Es muss endlich ein Machtwort gesprochen werden, so geht es nicht weiter. Die Apotheke im Ort platzt aus allen Nähten“, so die Funktionäre der Strasshofer ÖVP unisono.

Seit über zehn Jahren werde Strasshof von den Behörden im Stich gelassen und die Genehmigung einer zweiten Apotheke verweigert. Genau vor zwei Jahren (NÖN, Ausgabe 50 aus 2020) verliehen die Ortspolitiker ihrer Forderung Nachdruck und wandten sich an die NÖN.

Damals – wie auch in der Vorwoche – hieß es seitens der Apothekerkammer, dass es eine Antragsstellerin und ein laufendes Verfahren gebe und man darüber keine Auskunft erteilen könne. Bezirkshauptmann Martin Steinhauser bestätigte dies in der Vorwoche auf NÖN-Anfrage: Das Verfahren sei noch immer nicht abgeschlossen.

Einsprüche halten Verfahren auf

Grund dafür sollen die nicht enden wollenden Einsprüche einer oder eines Besitzers einer Apotheke aus einem Nachbarort sein. „Man hört Gerüchte, dass der Einspruch aus der Bezirkshauptstadt kommen soll“, sagt ÖVP-Gemeinderat Andreas Gruber dazu.

Und der geschäftsführende ÖVP-Gemeinderat Achim Wörner fragt sich: „Wie kann ein einzelner Apotheker über die Versorgung mit Medikamenten in einer anderen Gemeinde entscheiden?“

Die derzeit in Strasshof ansässige Apotheke sei völlig überfordert und trotz zahlreicher Mitarbeiter würden die Kunden derzeit bis hinaus auf die Straße stehen. Der Besitzer äußert sich laut Gruber durchaus positiv über einen Mitbewerber und stehe auch keinesfalls hinter dem Veto bei den Behörden. Laut Gruber würden viele Leute ihre Medikamente in den Nachbargemeinden besorgen, was aber den Verkehr und die Umwelt belasten würde.

Bürgermeister Ludwig Deltl (SPÖ) meint dazu: „Wir haben mittlerweile 11.700 gemeldete Einwohner, daher unterstütze ich die Ansiedlung einer zweiten Apotheke.“

