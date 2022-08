Frau bei Unfall verletzt

Werbung

Am Dienstag der Vorwoche kam es gegen 13 Uhr auf der Hauptstraße in Höhe der „Steirischen Bierinsel“ zu einem Zusammenstoß mit drei beteiligten Fahrzeugen. Die Insassin eines der Autos wurde dabei verletzt und musste von der Rettung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Nachdem die Polizei die Unfallstelle freigegeben hatte, stellten die Einsatzkräfte der Feuerwehr die Autos verkehrssicher am Straßenrand ab. An den Fahrzeugen entstand großer Sachschaden. Im Einsatz standen die FF Strasshof mit neun Einsatzkräften sowie die Polizei und das Rote Kreuz.

