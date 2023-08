„Frontaler“ auf der B8: Ein 26-Jähriger wurde schwer verletzt

Ein 26-jähriger Mann aus Wien 22 war mit einem Pkw aus Deutsch-Wagram kommend in Fahrtrichtung Gänserndorf unterwegs. Zur gleichen Zeit lenkte ein 49-Jähriger aus dem Bezirk Gänserndorf ein Auto in die entgegengesetzte Richtung. Am Beifahrersitz saß eine 37-jährige Frau, ebenfalls aus dem Bezirk Gänserndorf.

Aus bislang unbekannter Ursache kam es plötzlich zu einem Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 26-Jährige wurde dabei im Wagen eingeklemmt. Er erlitt dabei schwere Verletzungen und musste von der Feuerwehr aus dem Unfallwrack befreit werden. Danach wurde der Mann mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Wien-Donaustadt geflogen.

Der 49-Jährige und seine 37-jährige Beifahrerin erlitten beim Crash Verletzungen unbestimmten Grades. Sie wurden mit dem Rettungsdienst ins Landesklinikum Mistelbach gebracht. Die B8 war im Bereich der Unfallstelle bis 17 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Die FF kümmerte sich um die Aufräumarbeiten.