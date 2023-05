Gemeinde spendete Erlös des Maibaumfests

Traditionell wurde am 1. Mai von der Gemeinde Strasshof und unter Mitwirkung der FF Strasshof der Maibaum aufgestellt. Da in diesem Jahr kein Zelt zur Verfügung stand, waren die Veranstalter froh, dass der Wettergott es mit ihnen gut meinte. Etwa 600 Strasshofer besuchten das alljährliche Spektakel.

Für den musikalischen Rahmen sorgte die r Regionalmusikschule Strasshof unter der Leitung von Direktor Norbert H. Suchy mit Bläser- und Singklassen in Kooperation mit der Volks- und Europamittelschule, dem Jugendblasorchester, Big Band, sowie dem Drums Ensemble des Musikvereins Strasshof und der Volkstanzgruppe der Pfadfindergilde Strasshof.

Außerdem haben folgende Vereine bei dem Fest mitgewirkt: Pensionistenverband, Laufclub, ASKÖ Sportverein, Naturfreunde, ÖBB-Kleingartenvereine, SPÖ-Ortsorganisation, ARBÖ-Ortsclub, Kinderfreunde, NÖ Volkshilfe, ÖVP-Ortsorganisation, Sport- und Kulturverein der Feuerwehr, Verein Happiness, FPÖ-Ortsorganisation, die Grünen, BL Für Strasshof – Dr. Ebhart, Tischtennisclub Strasshof, Freiwillige Feuerwehr, Tigerfeet-Linedancer, Verschönerungsverein und SSV Stockschützen Strasshof.

Der Reinerlös des Strasshofer Maibaumfestes wurde dieses Jahr je zur Hälfte an die Regionalmusikschule und den Verein Happiness gespendet. In Folge dessen übergaben Bürgermeister Deltl und Vize-Bürgermeister Vock somit den Betrag von je 3.300 Euro an Direktor Norbert Suchy von der Regionalmusikschule und Andrea Bossler sowie Sonja Deltl vom Verein Happiness.

