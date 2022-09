Gemeindeamt ist übersiedelt: Zeitplan wurde eingehalten

Wie die NÖN bereits berichtete, ist die Übersiedlung des Gemeindeamts abgeschlossen. „Wir arbeiten seit Dienstag wieder in vollem Umfang. Das Meldeamt mit den Möglichkeiten zur Stimmabgabe bei den derzeit laufenden sieben Volksbegehren ist schon einige Tage länger in Vollbetrieb“, berichtet Bürgermeister Ludwig Deltl im NÖN-Gespräch.

Der Standort habe sich durch den Neubau des Schulcampus günstig ergeben und das alte Gemeindeamt in der Bahnhofstraße konnte den Erfordernissen nicht mehr gerecht werden. Es sei zwar in den 90er-Jahren umgebaut und räumlich angepasst worden, in den letzten Jahren platzte es aber aus allen Nähten. Nachdem das Gebäude der einstigen Europamittelschule leer stand, bot es sich geradezu als neues Gemeindeamt an. Die Schule wurde im Jahr 2002 gebaut und bietet dreimal so viel Platz wie das alte Gemeindeamt.

Neues Gemeindeamt ist barrierefrei

„Vor allem ist es barrierefrei, verfügt über Aufzüge und ist mit ausreichend Sitzgelegenheiten für wartende Besucher ausgestattet. Mit technischen Raffinessen, wie einer elektronischen Amtstafel, wo die Bürger einzelne Informationen abfragen können, ist das Haus auch auf dem neuesten Stand“, so der Bürgermeister.

Gleich beim Eingang – zwischen den beiden Glasschiebetüren – werden die Bürger von einer Mitarbeiterin empfangen und auf das richtige Büro bzw. zum Ansprechpartner verwiesen. Im Gebäude wird sich auch ein eigenes Beratungszimmer befinden. Für die Archive – die Akten mussten im alten Haus teilweise am Dachboden gelagert werden – gibt es in den Obergeschoßen genügend Platz.

„Es mussten rund 4.500 Bau- und Grundsteuerakten in Kartons verpackt und übersiedelt werden. Die letzten Tage verbrachten die Mitarbeiter mit dem Einsortieren des gesamten Materials“, berichtet Deltl weiter. Auch die Buchhaltungsakten, Rechnungen usw. würden eine stattliche Anzahl ausmachen und daher auch einigen Platz zum Lagern benötigen. Der einstige Turnsaal soll gleich mehreren Zwecken dienen: Die künftigen Gemeinderatssitzungen sollen dort abgehalten werden, der Saal soll aber auch für Veranstaltungen genützt werden. Rund 300 Besucher könnten dort Events beiwohnen. Derzeit werde noch fleißig an der Ausgestaltung gearbeitet. Beamer werden eingebaut und sollen wichtige Bilder sowie Videos an die Wände projizieren.

Die Wände seien schon fast fertig, am Boden wird noch gewerkt. Der Turnsaal sei die einzige Räumlichkeit, deren Fertigstellung wegen des erhöhten Arbeitsaufwandes erst im Dezember erfolgen soll. Auch die Pausenbereiche für Bedienstete wurden großzügig ausgelegt.

Ab 2025 gibt es um vier Gemeinderäte mehr

„Im ersten Stock gibt es noch einen kleineren Sitzungssaal, der für Besprechungen mit weniger Personen verwendet wird“, fügt der Bürgermeister hinzu. Apropos Personen: Die Anzahl der Gemeinderäte soll ab 2025 aufgrund der Einwohnerzahl von 33 auf 37 Mandatare erhöht werden.

Ein besonderes Highlight ist eine neue Verbindungsstraße zwischen Schulstraße und Dr. Renner-Straße, die mit 18 Parkplätzen und einer Ladestation für Elektroautos ausgestattet ist. Jetzt stellt sich nur noch die Frage nach den Kosten. „Die 1,3 Millionen Euro, die wir durch den Verkauf des alten Gemeindeamts einnehmen konnten, sind in den Umbau geflossen“, bestätigt der Bürgermeister.

