Gemeindeamt wurde verkauft

Das Rathaus gehört nicht mehr der Gemeinde: Die Firma MCAB 68 (Vermietung und Verpachtung von Immobilien) ist nun neuer Besitzer des Gebäudes.

Wie die NÖN bereits berichtete, soll das ehemalige Haus der Europa-Mittelschule in der Schulstraße zum Gemeindeamt werden. Der Beschluss, das alte Gebäude zu veräußern, fiel bereits im September des Vorjahres einstimmig im Gemeinderat. Vor wenigen Tagen wurde der Kaufvertrag schließlich unterzeichnet.

Mit dem Verkaufserlös in Höhe von 1,3 Millionen Euro will man unter anderem die Räume im neuen Gemeindeamt bis Herbst 2022 renovieren und an die Bedürfnisse anpassen, damit der Umzug dann rasch über die Bühne gehen kann.

„Für das alte Gemeindeamt gab es mehrere Kaufinteressenten. Die Entscheidung fiel auf den Bestbieter“, freut sich SPÖ-Bürgermeister Ludwig Deltl. Mit der Verwendung des ehemaligen Schulgebäudes habe man eine adäquate Nachnutzung gefunden, die dringend benötigt werde und mit wenig finanziellem Aufwand rasch umgesetzt werden könne.