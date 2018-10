Hitzige Diskussionen gab es in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Es ging um eine Vereinbarung mit der Firma Schönkirchner Kies.

Rückblende: Der Betrieb errichtete auf Wunsch der Gemeinde vor einigen Jahren zur Entlastung der Hauptstraße eine eigene Straße durch den Althofer Wald für ihre Schottertransporte. Eine neuerliche Umweltverträglichkeits-Prüfung (UVP) wurde von der Bezirkshauptmannschaft durchgeführt – der Bescheid erging Ende August. Die Gemeinde erklärte sich bereit – für den Fall, dass das Unternehmen gewisse Auflagen erfüllt – beim Verfahren kein Veto einzulegen. Ein Einspruch wäre noch bis zum Ablauf der Frist möglich.

Mit dieser Vorgangsweise war die Bürgerliste absolut nicht einverstanden. Obmann Paul Ebhart: „Anstatt Rechtsmittel zu ergreifen, lässt man sich über den Tisch ziehen.“ Unter anderem gebe es Probleme an der B8 bei der Doppelampel mit der Universalestraße, weil bei einer Grünphase nicht alle Lkw in die B8 einbiegen könnten und die nachfolgenden immer wieder die Ampelanlage beeinflussen, was zu einer permanenten Unterbrechung des Verkehrsflusses auf der B8 führen würde.

„Jedes Projekt mit Lärmschutzfenstern ist ein Rohrkrepierer. Die sind nur wirksam, wenn sie zu sind.“ Paul Ebhart, Bürgerlisten-Obmann

In einem Antrag forderte Ebhart deshalb, dass dieser Tagesordnungspunkt zum Schutz der Bürger keinesfalls beschlossen werde. SP-Bürgermeister Ludwig Deltl konterte: „Sie mimen hier den großen Beschützer der Bürger, dabei waren Sie bei der UVP-Verhandlung gar nicht anwesend und wissen nicht, was genau beschlossen wurde.“ Die Anzahl der Fahrten habe sich im Vergleich zum vorhergehenden Bescheid von 40 auf 29 Fahrten gesenkt.

Auch die Anzahl der Tonnagen habe sich verringert. Weiters wurde festgehalten, dass jeder der Anrainer auf der Transportstrecke, sofern er es wünscht, Lärmschutzfenster eingebaut bekommt. Die vorhin angesprochene Ampelanlage auf der Bundesstraße 8 sei von einem Verkehrs-Sachverständigen überprüft worden und sehr wohl für das Abfertigen mehrerer Lkw geeignet.

„Jedes Projekt mit Lärmschutzfenstern ist ein Rohrkrepierer. Die sind ja nur wirksam, wenn sie geschlossen sind“, konterte der Bürgerlisten-Obmann und sprach den letzten Sommer an, wo Temperaturen knapp unter 40 Grad herrschten. Der Ortschef erwiderte seinerseits, dass die Maßnahme mit den Lärmschutzfenstern in der Branche üblich sei und z. B. auch von den ÖBB angewendet würden. Der Antrag von Ebharts Bürgerliste wurde nicht angenommen, die Vereinbarung schließlich beschlossen.

Übrigens: Zu Beginn der Sitzung wurde der 34-jährige Jürgen Hustava als Nachfolger von SP-Gemeinderat Wolfram Tausend, der aus privaten Gründen sein Mandat zurückgelegt hatte, nominiert und in die Ausschüsse gewählt.