Hunderte betroffene Menschen nahmen am Mittwoch am Waldfriedhof Abschied von Bürgermeister-Gattin Elisabeth Deltl. Sie war am 19. Juli nach kurzer, schwerer Krankheit im 61. Lebensjahr verstorben. Auf Ersuchen von SP-Ortschef Ludwig Deltl bzw. der Familie wurde von einer Berichterstattung vor der Beerdigung abgesehen.

Sissy, wie sie von vielen Menschen liebevoll genannt wurde, war vor allem für ihren Fleiß und ihre Hilfsbereitschaft in der Gemeinde bekannt. 20 Jahre übte sie ihren Beruf im Gemeindeamt aus. Im letzten Jahrzehnt begleitete sie ihren Mann stets auf verschiedenste öffentliche Veranstaltungen.

„Wir nehmen Abschied von einer fröhlichen und sympathischen Frau, die in unseren Erinnerungen stets weiterleben wird!“, so die Familie von Deltl.