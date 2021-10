Haus der Begegnung: Küche wird saniert und erweitert

Der in die Jahre gekommene Küchenbereich im Haus der Begegnung (HdB) wird saniert und erweitert. In den Gemeinderatsitzungen im Juni und September wurden die erforderlichen Beschlüsse dafür gefasst. Seit Anfang Juli sind die Arbeiten bereits im Gange: Die Altanlagen wurden abgebaut, die Gebäudewand wurde seitlich geöffnet und der Zubau errichtet.

Sämtliche Installationen für Heizung, Lüftung, Elektro und Sanitär wurden neu gelegt bzw. adaptiert. Nach dem Fußboden-Estrich und Abschluss der Trockenbauarbeiten wurden die Fenster und Türen eingebaut. Aktuell beginnen die Maler- und Fliesenarbeiten. An der Außenseite wird der Vollwärmeschutz angebracht und die Asphaltierungsarbeiten im Außenbereich für Zugang und Müllbereich werden durchgeführt.

Arbeiten sollten bis Ende des Jahres fertig sein

„Es ist schon viel passiert und auch noch viel zu tun, aber alles ist im Zeitplan und sollte bis Ende des Jahres erledigt sein“, berichtet SPÖ-Bürgermeister Ludwig Deltl. Das HdB ist eine wichtige soziale Institution, welche die Gemeinde vom Eigentümer-Verein Arbeiterheim seit vielen Jahren günstig zur Verwendung durch die Strasshofer Vereine gepachtet hat und dafür betreut.

„Das Gebäude wird von den Vereinen beinahe kostenfrei Jahr für Jahr über sehr stark frequentiert. So ist natürlich auch immer wieder Bedarf an gewisse Sanierungen bzw. Erweiterungen gegeben“, so Deltl abschließend.