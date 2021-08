Im Falle der bestohlenen Sandra W. (Name der Redaktion bekannt) rollt jetzt eine Welle der Hilfsbereitschaft an: Wie die NÖN berichtete, wurde der an multipler Sklerose (MS) erkrankten Frau am Strasshofer Bahnhof am 11. August ihr Dreirad gestohlen. Dies ist besonders tragisch, weil ihr das rund 3.000 Euro teure Gefährt den Alltag erleichtert und sie darauf angewiesen ist, wenn sie ihre Wege erledigen will.

Kurz nach Erscheinen des Artikels meldete sich der Deutsch-Wagramer !wir-Gemeinderat Ralf Hachmeister und stellte eine Spende sowie die Ausstattung eines Rades (entweder des gefundenen oder eines neuen) mit einem GPS-Fahrraddiebstahltracker und dessen Erhaltungskosten in Aussicht.

„Nachdem wir einige Zeit gewartet, in Strasshof nachgefragt und festgestellt haben, dass das Dreiradad noch immer nicht gefunden wurde, haben wir in Deutsch-Wagram eine Spendenaktion für Sandra bei PayPal ins Leben gerufen“, berichtet Hachmeister im Gespräch mit der NÖN.

Fahrrad wichtig, um Alltag mit autistischem Sohn zu meistern

Jeder einzelne Euro sei nun wichtig. Das Ersatzrad werde dann auch mit dem versprochenen GPS-Tracker – die Montage wurde schon kostenlos zugesagt – versehen.

„Sandra braucht das Fahrrad unter anderem dazu, um ihrem 19-jährigen autistischen und völlig sprachunfähigen Sohn auf der Straße zu folgen. Wenn er mal weg ist, ist es für sie kaum möglich, ihn aufzufinden. Den Stress dieser Frau kann sich niemand, der ein gesundes Kind hat, im Entferntesten vorstellen“, erläutert der Gemeinderat. Hachmeister weiter: „Wir verbürgen uns mit der Weitergabe des Kontoeingangs, dass jeder Euro bei Sandra ankommt, und sind auch in Kontakt mit ihr.“

Übrigens: Das Spendenkonto für Sandra kann unter dem Link paypal.me/pools/c/8C9NF9pUC5 im Internet aufgerufen werden.