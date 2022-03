Hochbetrieb: Hilfsgüter für Ukraine gesucht

In einer überparteilichen Kooperation mit allen Fraktionen und mit der Unterstützung der FF hat die Gemeinde Strasshof beschlossen, eine Sachgüter-Spendenaktion ins Leben zu rufen. Am Freitag, dem ersten Tag der Hilfsaktion, war der Erfolg überwältigend. Im Haus der Begegnung (HdB) herrschte Hochbetrieb.

„Ich bin derzeit in Verhandlungen mit Hilfsorganisationen, an die wir die gesammelten Hilfspakete weitergeben wollen“, so der Organisator, geschäftsführender SPÖ-Gemeinderat Günther Kussmann im NÖN-Telefonat.

Abgeben kann man Packerl und Sackerl mit den Waren am Freitag, dem 11. März, von 16 bis 19 Uhr und am Samstag, dem 12. März, von 10 bis 13 Uhr am Seiteneingang des Hdb. Bei Fragen kann man sich an Kussmann unter Tel. 0664/533 02 34 oder E-Mail gkussmann@hotmail.com direkt wenden.

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden