Im Heizhaus dampft es wieder

Am Sonntag ging die Saisoneröffnung im Eisenbahnmuseum Heizhaus über die Bühne. Eine Dampflokparade nach den Festansprachen heizte den Besuchern so richtig ein. Überschattet wurde das Event vom plötzlichen Ableben des Eisenbahn-Urgesteins Gerhard Soukup, der am Samstag verstorben war. Soukup galt als einer der Gründer der Eisenbahnnostalgie in Österreich.

Besucher durften glühendes Eisen schmieden

Mit drei angeheizten Dampfloks ging es in die neue Saison. Gartenbahn, Modellbahnen, Modelltrucks – alles war in Betrieb und wurde von zahlreichen Besuchern umschwärmt. In der Schmiede konnten sich die Gäste beim Formen von glühendem Eisen versuchen und im Buffetwagen gab es Stärkungen für jedermann.

