Der Motorrad-Klub „MRC Marchfeld“ feiert sein 20-jähriges Bestehen. Dennoch ist Obmann Karl Glaser etwas betrübt. „Wegen der Coronakrise sind alle Ausfahrten derzeit abgesagt. Den Geburtstag feiern können wird derzeit nur in diversen elektronischen Medien“, so Glaser im NÖN-Telefonat. Auch die 14-täglichen Clubabende fallen natürlich aus.

Dennoch denkt man oft und gerne an die gemeinsamen Erlebnisse, als die Mitglieder mit ihren Bikes in ganz Österreich waren. Auch weitere Ausfahrten, wie nach Südtirol, in die Schweiz, nach Italien, Frankreich, Spanien und Portugal unternahmen die Strasshofer mit ihren heißen Öfen. Es gab kein Wochenende ohne Ausfahrt. Glaser und seine Freunde freuen sich schon auf die Zeit nach Corona, auch wenn es noch solang dauert. Für heuer stünden noch einige Ausfahrten auf der Liste.

Auch Unternehmungen wie Kegelabende, Treffen beim Heurigen und Adventmärkte finden sich am Terminkalender. Die Strasshofer Biker sind ein Klub, in dem jeder Motorradfahrer willkommen ist. Wer gerne auf zwei Rädern unterwegs ist, kann – freilich erst nach der Krise – zu einem der Klubabende (jeden ersten und dritten Dienstag im Monat, 19 Uhr) ins Gasthaus „Steirische Bierinsel“ kommen.