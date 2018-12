Die Bürgerliste „Für Strasshof – Dr. Ebhart“ fordert einen weiteren Hydranten beim Dreischlüsselacker. Zwar habe es dort bereits eine Verbesserung bei der Löschwasserversorgung gegeben, direkt am Waldesrand bei der Gemeindegrenze sei jedoch ein weiterer Hydrant notwendig, so Paul und Silvia Ebhart unisono. „Es gibt zwar einen in der Nähe, dieser ist aber nur äußerst schwer zugänglich“, meinen die Politiker weiter.

SP-Bürgermeister Ludwig Deltl kontert: „Ebhart zeigt immer wieder aus seiner Sicht Missstände auf, die – wenn er sie den Medien zur Kenntnis bringt – bereits lange erledigt sind.“ Der Ortschef weiter: „Auch in diesem Fall sollte er sich vielleicht die NÖN-Artikel aufheben und nicht wegschmeißen. Er hätte auch die Möglichkeit, die Gemeindezeitung zu lesen und auch diese nicht zu vernichten. In beiden Medien wurde bereits über die Verbesserung der Löschwasserversorgung am Dreischlüsselacker ausführlich berichtet.“

Philipp Weiser, Verwalter der Feuerwehr, hatte bereits im Vorjahr in Gesprächen mit der EVN erreicht, dass anstatt eines vorgesehenen zwei neue Hydranten am Dreischlüsselacker errichtet wurden.

Der alte, bereits bestehende verbleibe im Wald, da er dort auch benötigt werde. Die NÖN berichtete bereits im November 2017 über diese Maßnahmen.