Kindergarten wird erweitert

Am Dienstag der Vorwoche ging zum ersten Mal eine Gemeinderatssitzung im neuen Gemeindeamt in der Schulstraße über die Bühne. Der wichtigste Tagesordnungspunkt war die Erweiterung des Kindergartens in der Maulbeerallee.

Wie SPÖ-Bürgermeister Ludwig Deltl in seiner Rede bei der Eröffnung des Kinderhauses ( die NÖN berichtete ) bereits andeutete, soll die Betreuungsstätte um drei Gruppen erweitert werden. Bereits beim Bau des Kindergartens war eine eventuell erforderliche Vergrößerung eingeplant worden.

In der Gemeinderatssitzung wurden nun die notwendigen Beschlüsse gefasst. Bei der Vergabe der Teilgeneralunternehmerleistungen war der Bestbieter die Firma Leyrer & Graf, die Elektroinstallationen sowie Heizung, Lüftung und Sanitär werden zwei heimische Firmen – Schrottmeyer und Trenz – übernehmen.

Für das Projekt wurden zwei Kredite aufgenommen. 30 Prozent (720.000 Euro) zu einem variablen Zinssatz werden bei der Marchfelderbank und 70 Prozent mit Fixzinsen (1.680.000 Euro) bei der Bawag aufgenommen. Der Baubeginn soll im nächsten Jahr, die Eröffnung im Februar 2024 erfolgen.

