Am Donnerstag fand die konstituierende Sitzung des Gemeinderats statt. Es wurden Bürgermeister, Vizebürgermeister, die acht geschäftsführenden Gemeinderäte, die Mitglieder der Gemeinderatsausschüsse sowie die Delegierten in den verschiedenen Verbänden gewählt. SP-Bürgermeister Ludwig Deltl wurde mit 28 von 32 Stimmen zum Ortschef gewählt. An seiner Seite wird SP-Vizebürgermeister Walter Vock – er erhielt 31 von 32 Stimmen – die Gemeinde führen.

Deltl und Vock werden am 13. März offiziell von Bezirkshauptmann Martin Steinhauser für die nächste Amtsperiode angelobt. Als geschäftsführende Gemeinderäte wurden Walter Litzenberger, Günther Kussmann, Rudolf Mayer, Julia Neidhart-Hermann, Eva Roula und Walter Vock (alle SP) sowie Achim Wörner (VP) und Paul Ebhart (Bürgerliste) gewählt.

Franz Schaller – er war bis 2015 im Ortsparlament – ist nun dort wieder für die Volkspartei vertreten. Auch Thomas Litzenberger – er war nach den Gemeinderatswahlen im Jahr 2015 für die FPÖ im Ortsparlament und nach seinem Austritt bei den Freiheitlichen parteiloser Gemeinderat – ist nun ÖVP-Mandatar.

In einem weiteren Tagesordnungspunkt erfolgte die Abstimmung über die Anzahl der Ausschüsse bzw. deren Mitglieder (siehe Infobox). Anschließend wurden die Delegierten für Gemeindewasserverband, Allgemeine Sonderschule Strasshof, den polytechnischen Lehrgang Gänserndorf sowie Bildungseinrichtungen, die von Strasshofer Schülern besucht werden, beschlossen.

Zum Umweltgemeinderat wurde Günther Kussmann, zur Jugendgemeinderätin Julia Neidhart-Hermann und zur Bildungsbeauftragten SP-Gemeinderätin Susanne Fischer bestimmt.