Cannabis-Händler wurde verurteilt

Die Erkrankung einer Richterin am Landesgericht Korneuburg erzwang in einem Verfahren wegen einer Cannabis-Plantage in einem Einfamilienhaus in Strasshof eine verhältnismäßig lange Pause seit dem ersten Verhandlungstag am 7. September des letzten Jahres. Im nun wieder aufgenommenen Prozess übernahm Monika Zbiral den Vorsitz über den Schöffensenat. Auch Staatsanwalt Thomas Ernst erfuhr erst kurzfristig, dass er für eine Kollegin einspringen müsse.

Die Schöffen waren dieselben, auch die drei Angeklagten und die sie vertretenden Anwälte. Allerdings ergänzte ein vierter Angeklagter, ein 45-jähriger Serbe, der von seinen Heimatbehörden ausgeliefert wurde, das bisherige Trio. Er brachte deutlich mehr Licht in die Angelegenheit, die aus Suchtgifthandel, dessen Verbreitung und der Entziehung von Energie bestand.

Am 9. Februar 2021 fand in einem Haus in Strasshof eine Hausdurchsuchung statt, bei der die Beamten 1.276 kurz vor der Ernte stehende Cannabis-Pflanzen und eine mit Verputz kaschierte Stelle, wo die Zuleitung zum offiziellen Zählerkasten überbrückt wurde, vorfanden. Der „Gärtner“, ein inhaftierter 31-jähriger Serbe, der für seinen Dienst an den THC-haltigen Pflanzen 6.000 Euro erhielt, zeigte sich kooperativ und ebenso geständig.

Angeklagter Vermieter widersprach sich mehrmals

Der Vermieter des Hauses (50), ebenfalls serbischer Staatsbürger, der dies im Namen seiner in ihrer Eigenschaft als Eigentümerin des Hauses angeklagten Exfrau (48) tat, stritt ab, von den Pflanzen im Keller und im Dachgeschoß gewusst zu haben. Wie auch die ursprüngliche Richterin arbeitete Zbiral die Widersprüche in der Aussage des Mannes heraus, der zum Beispiel angeblich keine Telefonnummer seines Vermieters besaß. Die Hauseigentümerin wurde freigesprochen. Ihr wurde geglaubt, lediglich die Post abgeholt zu haben, wofür man das Haus nicht betreten musste.

Dem nicht geständigen Vermieter wurde im zweiten Verfahren der neue Angeklagte zum Verhängnis: Der 45-Jährige identifizierte den 50-Jährigen als denjenigen, der ihn insgesamt viermal zur Ernte anheuerte. Der neu hinzugekommene „Erntehelfer“ wurde zu zwei Jahren und zehn Monaten Freiheitsstrafe verurteilt, davon die zwei Jahre bedingt.

Der 50-jährige Vermieter erhielt drei Jahre und zehn Monate Freiheitsstrafe, der „Gärtner“ dreieinhalb Jahre. Der Vorwurf der Entziehung von Energie, weil die Schuldigen als kriminelle Vereinigung den EVN-Zähler für ihren Stromverbrauch umgangen haben, konnte erneut nicht geklärt werden, da der betreffende EVN-Mitarbeiter – wie auch schon beim ersten Mal – unentschuldigt einfach nicht auftauchte.

