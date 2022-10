Drei Termine für ein Urteil

Ein Verfahren wegen Vorbereitung zum Suchtgifthandel und Drogenverkauf sollte sich für drei serbische Angeklagten zu einer wahren juristischen Odyssee entwickeln. Im September 2021 fand der erste Prozess statt, der durch eine Erkrankung der verhandlungsführenden Richterin einen Richterwechsel bedingte und erst im Jänner dieses Jahres von Richterin Monika Zbiral fortgesetzt beziehungsweise neu durchgeführt werden konnte.

Zwei Angeklagten (39 und 48) wurde vorgeworfen, bei einer Cannabis-Plantage in einem Einfamilienhaus in Strasshof sogenannte „Gärtner“ , also zuständig für die Aufzucht der 1.276 kurz vor der Ernte stehenden Pflanzen gewesen zu sein. Der dritte Angeklagte (50) war als Vermieter des Hauses angeklagt. Die Anmietung, so die Staatsanwaltschaft, sei nur zum Zweck des Cannabis-Anbaus vorgenommen worden. Die hochprofessionelle Ausstattung ließ überdies auf eine kriminelle Vereinigung schließen.

Urteil durch Schöffensenat erfolgte im zweiten Anlauf

Immerhin fand der Schöffensenat im zweiten Anlauf im Jänner zu einem Urteil, allerdings zu einem, das zumindest zwei der drei Verfahrenshelfer geradezu empörte.

Angesichts der übermäßig langen Verfahrensdauer fanden sie die drei Jahre und sechs Monate für den 31-Jährigen und die drei Jahre und zehn Monate unbedingter Freiheitsstrafe für den 50-Jährigen für weit überzogen. Der 48-Jährige nahm seine Strafe von zwei Jahren und zehn Monaten – davon die zwei Jahre bedingt – zwar an, das Urteil wurde nur so nie rechtskräftig. Denn die Berufung am Obersten Gerichtshof zeigte Wirkung und das Verfahren musste nun zum dritten Mal am Landesgericht Korneuburg durchgeführt werden.

In diesem Fall spielte die Zeit zumindest zu einem Teil zugunsten der Angeklagten. Immer wieder betonten der vorsitzende Richter Manfred Hohenecker und Staatsanwalt Stefan Dunkl, dass sie die überlange Verfahrensdauer bedauern würden. So weit der unverbindliche Teil des neuen Prozesses für den 31-Jährigen, der seit 9. Februar letzten Jahres inhaftiert ist, und seinem 48-jährigen Landsmann, der am 20. September 2021 festgenommen wurde.

Aber tatsächlich schlug sich die Unverhältnismäßigkeit auch im nun endlich rechtskräftigen Urteil nieder. Rund ein Jahr Abschlag von der ursprünglich gefällten Strafe war das Ergebnis; also zweieinhalb Jahre für den 31-Jährigen, zwei Jahre und zehn Monate für den 50-Jährigen und 24 Monate für den 48-Jährigen, davon 16 Monate bedingt. Richter Hohenecker sah das Strafmaß aber immer noch ausgemessen, damit klar sei, dass es sich nicht um Kavaliersdelikt handle. Der 48-Jährige wurde enthaftet und verließ den Gerichtssaal.

