Lichterzauber erstrahlt wieder

Manche können es kaum erwarten, bis in der Lassallestraße 68 wieder der bunte Lichterzauber beginnt. Wie Hausbesitzer Manfred Kouril verkündete, wird auch heuer das Weihnachtshaus erstrahlen. Aber: Kürzer als in den vergangenen Jahren und die Lichter werden etwas weniger werden. „Zu jeder Viertelstunde werden wieder die Bäume ,singen‘, weshalb die restliche Beleuchtung dabei etwas reduziert sein wird“, verkündete Kouril jüngst in einem Facebook-Statement.

Im NÖN-Telefonat erklärt Kouril, warum er das Haus trotz der hohen Strompreise dennoch erstrahlen lässt. „Ich habe lange überlegt, ob ich mir das heuer überhaupt antun soll. Die vielen Nachfragen auf Facebook (über 200 Kommentare) und die leuchtenden Kinderaugen aus dem Vorjahr haben mich schließlich überzeugt.“

50 Prozent weniger Kosten durch verkürzte Beleuchtungszeit

Trotzdem gibt es heuer Abstriche: Um Kosten zu sparen, wird die Beleuchtung des Weihnachtshauses – anstatt wie früher üblich am ersten Adventsonntag – heuer erst am Sonntag, 11. Dezember, aktiviert. „Außerdem werden die Lichter nicht mehr von 16.30 Uhr bis Mitternacht, sondern nur bis 21 Uhr in Betrieb sein. Das wäre laut meinen Berechnungen eine Ersparnis von rund 50 Prozent der Stromkosten“, so der Weihnachtsfan weiter.

Apropos Kosten: Laut Kouril verdoppelte sich der Verbrauch in den Vorjahren während des Betriebes. „Heuer habe ich zum ersten Mal einen eigenen Stromzähler für die Beleuchtung eingebaut. Ich schätze den Verbrauch auf rund 500 Kilowattstunden“, so Kouril weiter.

Er trägt die Kosten – entgegen einigen Spekulationen – zur Gänze aus eigener Tasche. „Es gab da schon wilde Gerüchte, dass die Gemeinde die Beleuchtung bezahlt bzw. die Gemeinde und die EVN dafür aufkommen. Ich lasse mir nicht nachsagen, dass ich von irgendjemand Geld für die Beleuchtung erhalte“, meint der Hausbesitzer.

Er freut sich, wenn’s gefällt und ein netter Kommentar auf Facebook oder im Postkasterl hinterlassen wird. „Hin und wieder fand ich einen Schokoriegel oder einen kleinen Geldbetrag im Briefkasten, darüber habe ich mich auch sehr gefreut“, schließt der Besitzer des Weihnachtshauses.

