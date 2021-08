Sandra W. (40, Name der Redaktion bekannt) ist verzweifelt. „Am am Mittwochnachittag wurde mein Dreirad vom Abstellplatz am Bahnhof gestohlen.“ Die Frau leidet nach ihren Angaben seit 20 Jahren an multipler Sklerose (MS) und ist auf das Rad angewiesen um ihre Einkäufe bzw. Wege zu erledigen.

„Mein Sohn und ich mussten gestern nach Wien fahren, um ein Medikament für ihn – er ist Autist und Epileptiker – zu besorgen. Während er zu Fuß zum Bahnhof ging, fuhr ich mit meinem Dreirad hinterher. Gegen 11.30 Uhr stiegen wir in die Schnellbahn ein“, berichtet W. im NÖN-Telefonat. Kurz danach soll ihre Tochter ihr eigenes Rad am Bahnhof abgestellt und es neben dem Dreirad ihrer Mutter befestigt haben. „Als wir gegen 13 Uhr zurückkamen, war mein Dreirad nicht mehr da“, so die vom Schicksal gebeutelte Frau.

W. vermutet, dass hinter dem Diebstahl ortsfremde Täter stecken könnten, da sie in Strasshof relativ bekannt ist und sie nicht annimmt, dass ihr irgendwer so etwas antun würde.

„Meine große Hoffnung ist allerdings, dass es sich um einen dummen Lausbubenstreich handelt und die Diebe das Rad nach dem Leerfahren des Akkus einfach irgendwo stehen lassen“, so die Frau. Das Dreirad der Marke „Pfautec napoli“ ist blau, besitzt einen E-Motor und hat einen Neuwert von etwa 3.000 Euro. W. ersucht Zeugen, die den Diebstahl gesehen haben, sich bei der Polizei-Inspektion Deutsch-Wagram zu melden bzw. Personen, die etwas über den Verbleib ihres Rades wissen, sich bei der NÖN Gänserndorf (Telefon 050 8021-2230) zu melden. Für Frau W. ist mit dem Diebstahl eine Welt zusammengebrochen. Das Dreirad bedeutet für sie Mobilität und damit ein Stück Lebensqualität.