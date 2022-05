Musicalherbst: Horrorladen kehrt zurück

Werbung

Eine zwei Meter große menschenfressende Pflanze auf der Bühne und andere schockierende Details mit zahlreichen musikalischen Ohrwürmern verspricht das Musical „Der kleine Horrorladen“, das nach dem großen Erfolg im Vorjahr wieder auf die Bühne des Kulturzentrums Marchfeld-Strasshof (KUMST) zurückkehrt.

Das schwungvolle und bitterböse Musical ist ein Broadway-Hit aus der Feder von Alan Menken, dessen Melodien man aus den Disney-Klassikern, wie zum Beispiel „Die Schöne und das Biest“ und „Aladdin“ kennt.

Die Hits aus „Der kleine Horrorladen“ gelten als Ohrwürmer: „Ein Häuschen irgendwo“, „Zahnarzt“ und „Essenszeit“ sind zu hören. In die Welt des Horrorladens können Musical-Liebhaber am Freitag, den 10. Juni, am Samstag, den 11. Juni, jeweils ab 19 Uhr, und am Sonntag, den 12. Juni, ab 17.30 Uhr im KUMST (Halle 1, Immervollstraße 6) eintauchen.

Der Musicalverein „Musical Factory Marchfeld“ steht für Musiktheater auf professionellem Niveau. Zu den Darstellern des Ensembles zählen außerdem die Strasshofer Monika Hoschtalek, Cornelia Hackl und Regine Pawelka-Oskera sowie Ramona Kloiber und Christian Graf.

Tickets sind online unter www.musicalherbst-marchfeld.at oder telefonisch unter 0677/643 08 240 zu erwerben.

