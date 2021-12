Mutter durfte mit Baby nicht ins Spital

Eine Strasshoferin ist sauer. Ihr wurde der Eintritt ins Landesklinikum Mistelbach verweigert. „Ich musste damals mit meinem neun Tage alten Säugling ins Spital, da Verdacht auf Gelbsucht bestand“, erinnert sich die Frau (Name der Redaktion bekannt).

„Zu diesem Zeitpunkt war ich wegen meiner Schwangerschaft noch nicht geimpft. Mein Mann und ich fuhren spontan zum Krankenhaus. Dort verwehrte man mir den Zutritt und schickte mich in die nächste Apotheke zu einem Corona-Test“, so die Mutter weiter. Erst 45 Minuten später habe sie als einzige Begleitperson das Behandlungszimmer betreten dürfen. „Schließlich mussten mein Sohn und ich stationär aufgenommen werden und beide wurden getestet“, so die Mutter.

Vonseiten des Landesklinikums bedauert man, dass in dieser Situation die notwendige Flexibilität fehlte. „Wir sind verpflichtet, die behördlichen Vorgaben umzusetzen. Im September galten die 3G-Vorgaben. Weiters war schon damals in den Untersuchungsräumen nur eine Begleitperson erlaubt. Gerne laden wir die Betroffene zu einem persönlichen Gespräch ein“, erklärt Sprecherin Stefanie Weingartshofer.