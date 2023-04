Strasshof Nach Familientragödie: Mutmaßlicher Täter ist ein Hooligan

Lesezeit: 2 Min Thomas Schindler

Auf Facebook macht Martin S. zu seiner Liebe zu den Ultras kein Hehl. Foto: privat

D er mutmaßliche Täter, der am Montag gegen 5 Uhr früh in einem Reihenhaus in der Albert-Sever-Straße seine Mutter (60) erstochen und seinen Stiefvater (70) schwer verletzt haben soll, wird heute von der Polizei einvernommen. Wer sich seine Facebook-Seite ansieht, merkt schnell: Der 27-Jährige ist gewaltbereit.