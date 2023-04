Nach Familientragödie: Über Täter wurde U-Haft-Antrag gestellt

Die Familientragödie spielte sich am Montag in den frühen Morgenstunden in einem Reihenhaus in der Albert-Sever-Straße ab. Dem jungen Mann wird zur Last gelegt, seine Mutter mit einem Messer getötet zu haben. Der Ehemann (70) der Getöteten wurde beim Angriff schwer verletzt. Der Sohn unternahm in der Folge einen Selbstmordversuch, indem er vom Dach des Hauses sprang.

Der 70-Jährige wurde ins Universitätsklinikum St. Pölten geflogen, der 27-Jährige in ein Wiener Spital gebracht. Beide sind vorerst nicht vernehmungsfähig. Das Ergebnis der von der Staatsanwaltschaft angeordneten Obduktion steht noch aus.

Auch das Motiv für die Bluttat ist bisher nicht bekannt. Das Landeskriminalamt Niederösterreich ermittelt in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Korneuburg. Bei Anton K. handelt es sich um einen Unternehmer in Gänserndorf, der auch als Polit-Funktionär aktiv ist.

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.