Strasshof Nach Mord: 27-jähriger Sohn gestand die blutige Tat

N ach der Tötung einer 60-Jährigen am Montag in einem Reihenhaus in der Albert-Sever-Straße zeigte sich der beschuldigte 27-jährige Sohn bei seiner Befragung durch die Ermittler geständig. Er habe Meinungsverschiedenheiten und unterschiedliche Weltanschauungen als Motiv für die Messerattacken auf seine Mutter und den Stiefvater (70) genannt, heißt es vonseiten der Staatsanwaltschaft Korneuburg.