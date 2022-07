Neuer Geh- und Radweg kommt

Werbung

In der Antoniusstraße wird ein neuer Geh- und Radweg gebaut. Zwischen Grenzstraße und Waldstraße bei der Kirche wird auch eine Straßenbeleuchtung installiert.

„Schon lange war es mir ein Anliegen, einen durchgängigen Geh- und Radweg für die Strasshofer entlang der Antoniusstraße zu haben, um sicher von der Grenzstraße zur Waldstraße und zurück zu gelangen“, so Bürgermeister Ludwig Deltl. Die Planungen für das Projekt begannen bereits im Jahr 2017 (die NÖN berichtete). Um diese Verbindung zu errichten, seien dafür benötigte Flächen von den Grundeigentümern entlang der Antoniusstraße von der Gemeinde bereits im Jahr 2019 angekauft worden.

Anschließend wurden die Arbeiten für die Errichtung des Geh- und Radweges inklusive einer neuen Straßenbeleuchtung ausgeschrieben und im Gemeinderat abgesegnet. Das Projekt verzögerte sich danach durch die Corona-Pandemie und konnte erst jetzt fortgesetzt werden.

Der 3,5 Meter breite Geh- und Radweg soll an der südwestlichen Seite der Antoniusstraße entlang des Waldes verlaufen. Für die Errichtung müssten einige Bäume gerodet werden. Dafür soll es bereits eine Bewilligung seitens der Bezirkshauptmannschaft geben. Die Baukosten für den Geh- und Radweg werden mit rund 600.000 Euro beziffert. Dazu kommen etwa 200.000 Euro für die Straßenbeleuchtung.

Förderungen vom Land Niederösterreich in Höhe von 198.000 Euro und vom Bund in Höhe von 222.000 Euro sollen bereits zugesagt sein. Die Arbeiten sollen in Kürze starten und Ende August abgeschlossen sein.

