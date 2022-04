Neues Angebot: Gemeinsam fit werden

Werbung

Pilates an den Geräten und Kampfsport ohne Kämpfen? Ja, das geht! Wie, das zeigen Lisa-Maria Lenz und Gerhard Gebauer in ihrem neuen „Good Life Gym“ in Strasshof. Das Motto: In familiärem Umfeld individuell betreut trainieren und so Bewegung und Gesundheit einfach ins Leben integrieren.

Im Studio bieten die beiden außerdem ganzheitliche Beratung, einfache Ernährungstipps und Anwendungen mit CBD-Ölen. „Denn man trainiert nie nur den Körper“, sind Lenz und Gebauer überzeugt. „Viele verwechseln zuerst einmal Pilates mit Yoga“, berichtet die 33-jährige gebürtige Strasshoferin aus ihrem Trainingsalltag: „Wenn man schon ein bisschen mehr über Pilates weiß, z. B. dass es um die Kräftigung der Tiefenmuskulatur geht, kommt das nächste Vorurteil: Dass Pilates nur ein Mattentraining sei. Dabei ist das Training an den Geräten wie Wundachair, Cadillac und Reformer individueller.“

Übungen angesagt und nicht vorgezeigt

Daher werden die Übungen klar angesagt und nicht vorgezeigt. „So habe ich eine andere Perspektive auf die Klienten“, sagt Lenz.

Eine andere Perspektive ist auch das Motto ihres Partners Gerhard Gebauer. Der 34-jährige Wiener Profikämpfer fokussiert sich auf Thaiboxen – aber als Workout. Er kämpft seit seinem 19. Lebensjahr, hat viele Bewerbe weltweit bestritten und Trainingscamps besucht. „Thaiboxen ist eine echte Vollkontaktsportart.“ Was brutal klingt, ist ein Ganzkörper-Workout. „Das ,Good Life Gym‘ ist kein Kampfclub“, stellt Gebauer klar.

Unterstützend zum Training bieten Lenz und Gebauer auch Ernährungstipps und CBD-Öle – und ein offenes Ohr. „Aus Gesprächen vor, beim und nach dem Training nehmen die Klienten so manchen Impuls mit“, freut sich Lenz. Das familiäre Umfeld trägt zum Wohlfühlen bei: „Wir leben als Patchworkfamilie zusammen und beim Training sind wir wie eine große Familie. Viele kommen als Paar zu uns, um fit zu werden. Wir wollen uns wohlfühlen und ein gutes Leben leben“, fasst Gebauer zusammen.

