Strasshof Neues Marchfeld-Buch: Verleger besuchte Ortschef

Lesezeit: 2 Min RK Robert Knotz

Robert Ivancich vom Kral-Verlag stellte SPÖ-Bürgermeister Ludwig Deltl das Marchfeldbuch vor. Foto: Kral-Verlag

D as Druckwerk „Marchfeld, das stille Paradies Österreichs“ ist ab sofort auch in der Bibliothek in Strasshof erhältlich.