Oktoberfest mit Folgen: Kein Urteil gefällt

„Es muss etwas vorgefallen sein, sonst hätte er ja nicht die Zähne verloren.“ Das „gestand“ ein 49-jähriger Wirt vor Richterin Lydia Rada am Landesgericht Korneuburg ein. Dass er dafür verantwortlich sei, bestritt er aber.

Auch dass er den 38-Jährigen derart motiviert am 15. Oktober letzten Jahres aus seinem Lokal in Strasshof befördert habe, dass dieser über vier Treppen flog, bestritt der 49-Jährige. Dass er den Mann aber vor die Tür gesetzt habe, aber nicht. Während des Oktoberfests in der Lokalität soll der 38-Jährige auch mit Frauen getanzt haben, deren Partner weniger erfreut über die zudringliche Art waren.

Dass Alkohol eine Rolle spielte, lag auf der Hand. Eskaliert sei alles, als der 38-Jährige in berauschtem Zustand den motorisierten Heimweg antreten wollte. Das wollten sowohl seine Begleiterin (47) als auch die Freundin des Stiefsohnes verhindern. Letztere sogar damit, dass sie ihm ein Seidelglas über den Scheitel zog.

Natürlich wollte die Richterin die Vorgänge jener Oktobernacht vom Geschädigten selbst geschildert bekommen, was sich nicht ganz einfach gestaltete. Schon auf die erste Frage Radas nach dem Erinnerungsvermögen des 38-Jährigen bekam sie zur Antwort: „Nicht zu 100 Prozent.“

Wo die Zähne geblieben sind, blieb unklar

Was eine leichte Untertreibung sein dürfte, da er zwar den Wirten beschuldigte, für den Verlust seiner Zähne verantwortlich zu sein, aber gleichzeitig von einem „Blackout“ sprach, den er just parallel zum Zahnverlust erlitt.

Also fragte Rada zwischendrin: „Im Lokal hatten Sie Ihre Zähne noch?“ – „Ja.“ Auch nach dem Sturz über die Treppe seien die Zähne komplett gewesen. Erinnerungstechnisch aushelfen wollte die 47-Jährige, die auf die Frage nach dem Zahnverlust aussagte: „Auf der Straße.“

Sie will gesehen haben, wie der Wirt – nachdem er dem 38-Jährigen nachgelaufen war – auf ihn einschlug. Ob dabei die Zähne dabei perdu gegangen sind, konnte auch sie nicht sagen.

Die Aussage des vermeintlichen Opfers bei der Polizei unmittelbar nach den Ereignissen: „Ihr XXX, ihr habt mir die Zähne ausg’haut“, sorgte für weitere Unklarheit. War es der Wirt oder waren es erzürnte Oktoberfest-Besucher? Oder war es ein alkoholbedingter Unfall?

Diese Unklarheit konnte die Richterin ohne weitere Zeugen nicht aus der Welt schaffen. Dafür braucht es einen weiteren Verhandlungstag.

