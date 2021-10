Ort soll von „externer“ Energie unabhängig werden

Die ÖVP fordert den Beitritt der Gemeinde in eine Energiegemeinschaft. „Mit Juli 2021 wurde das sogenannte Erneuerbaren-Ausbau Gesetzespaket im Nationalrat beschlossen. Dieses Gesetz kann der Gemeinde Strasshof, den Bürgern und den Unternehmen in der Gemeinde massive Kosteneinsparungen beim Energiebezug und gleichzeitig höhere Einnahmen für Einfamilienhäuser, die mit ihren Photovoltaik-Anlagen einen Energieüberschuss produzieren bringen“, so der geschäftsführende Gemeinderat Achim Wörner.

Die Gemeinde wäre unabhängiger von „externer“ Energieversorgung und sicherer bei „Blackouts“. Ein hoher Anteil der Energie wird innerhalb des Gemeindegebietes produziert und ausgetauscht.

„Wie immer, wenn die ÖVP etwas fordert, kommt diese Initiative zu spät. Ich habe bereits vor einigen Wochen für Freitag einen Termin mit jemandem ausgemacht, um Details über Energiegemeinschaften zu besprechen“, kontert SPÖ-Bürgermeister Ludwig Deltl im NÖN-Telefonat.

Er habe auch einen Termin mit der zuständigen Abteilung des Landes NÖ vereinbart, um mehr Informationen zu erhalten. „Bis der ÖVP-Obmann wach wird, habe ich bereits Termine ausgemacht“, schließt Deltl.