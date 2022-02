Ortschef fordert Polizeiposten für mehr Sicherheit

Eine lange Forderung der Politik tritt nun wieder in den Vordergrund: Der Ruf nach einem eigenen Polizeiposten.

„Vor mehr als 20 Jahren wurde der Gendarmerieposten geschlossen. Die Strasshofer Dienstposten wurden damals dem Gendarmerieposten Deutsch-Wagram zugeteilt. Seither versuchen die jeweils amtierenden Bürgermeister immer wieder, eine eigene Polizei-Inspektion in die Gemeinde zu bekommen“, so SPÖ-Bürgermeister Ludwig Deltl.

Zuzug hält weiterhin an

Die Gemeinde ist eine der am stärksten wachsenden Gemeinden im Großraum Wien und in NÖ. Der Zuzug hält weiterhin an. Insgesamt habe die Inspektion Deutsch-Wagram allein in den beiden Großgemeinden rund 20.000 Personen zu betreuen. „Das Ortsgebiet umfasst mehr als 100 Straßenkilometer und ist zu groß für rasche Einsatzfolgen, Sicherstellung von Streifendiensten und die Präsenz“, meint Deltl. Immer wieder komme es zu Beschwerden wegen der langen Wartezeiten bzw. zu wenig Präsenz der Polizei.

Strasshof ist die größte Gemeinde Österreichs, in der es keinen Polizeiposten gibt. Der Bürgermeister weiter: „Wir rufen daher eine Petition für eine Polizei-Inspektion ins Leben. Ich fordere alle im Gemeinderat vertretenen Parteien auf, diese zu unterstützen, um den Menschen wieder ihr Sicherheitsgefühl zurückzugeben.“

Die Unterschriftenlisten liegen seit 1. Februar zu den Öffnungszeiten im Gemeindeamt auf.

