Packerl gibt es offiziell nur zu Hofer-Öffnungszeiten: Ärger

Mehrere Strasshofer sind sauer, einige sprechen sogar von einem Schildbürgerstreich. Warum? „Die Freude war groß, als wir erfuhren, dass am Hofer-Parkplatz eine Post-Box installiert werden soll. Wir gingen davon aus, dass wir auch am Wochenende bzw. später am Abend unsere Pakete abholen bzw. versenden können - wie es eigentlich bei solchen Boxen üblich ist“, so ein Strasshofer (Name der Redaktion bekannt) im NÖN-Gespräch.

Doch dem ist nicht so: Mit der Aufstellung der Box wurden auch Schilder installiert, die besagen, dass der Postverkehr nur zu den Öffnungszeiten der Hofer Filiale möglich sei. Kuriosum am Rande: Auf dem Parkplatz befindet sich auch eine Tankstelle und die Zufahrt zu einem Fitness-Center. Die Zufahrt dorthin ist allerdings erlaubt.

Die NÖN fragte bei Hofer nach und erhielt folgende Stellungnahme: „Die Entscheidung, die Zufahrt zu den Postabholboxen auf die Öffnungszeiten der Filiale zu beschränken, wurde nicht von Hofer getroffen. Beim Betrieb der Post-Boxen unterliegen wir den Auflagen laut behördlichem Bescheid. Dieser sieht eine Nutzung nur innerhalb der offiziellen Betriebszeiten vor. Mit dem Schild geht Hofer dementsprechend seiner Verpflichtung nach, die Nutzung nur innerhalb der Betriebszeiten zu realisieren.“

Post beruft sich auf Haftung bei einem Unfall

Auch die Post wurde mit den Vorwürfen konfrontiert. Von dort heißt es: „Hofer-Post-Stationen sind so konzipiert, dass unsere Kunden ihren Einkauf mit der Abholung von Paketen vereinen können. Beispiel: Sie erledigen Ihren Wochenendeinkauf, sind mit dem Auto unterwegs und nehmen gleich bequem das Paket mit, das Sie sich bewusst dorthin schicken haben lassen. Die SB-Services der Post können rund um die Uhr verwendet werden. Hofer bzw. die Betreiber der Parkflächen können aber – wie bei Parkplätzen vor Geschäften üblich – natürlich nur während der Öffnungszeiten des Geschäfts für einen sicheren Zugang und Winterdienst garantieren.“ Niemand könne z. B. den Fall abdecken, wenn es an einem Wintersonntag um zwei Uhr früh zu schneien beginnt. Man könne also auch spät abends ein Paket abholen, aber man müsse sich darüber im Klaren sein, dass es zu dieser Zeit keinen Winterdienst gibt.

Offensichtlich handelt es sich also um ein Haftungsproblem. Es stellt sich daher die Frage, ob der Text auf dem Schild nicht etwas unglücklich gewählt wurde: Man hätte auch „Zufahrt zur Post-Station außerhalb der Hofer-Öffnungszeiten auf eigene Gefahr“ auf die Schilder drucken können ...