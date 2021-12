Personal darf nicht in Altersteilzeit

Vorwürfe erhebt der geschäftsführende ÖVP-Gemeinderat Achim Wörner gegen SPÖ-Bürgermeister Ludwig Deltl: Der Ortschef soll seinen Mitarbeitern die Chance auf Altersteilzeit verwehren. „Seit Jahren gibt es die Möglichkeit, zwischen der kontinuierlichen Form oder der Form eines Blockzeitmodells zu wählen und so in Altersteilzeit gehen zu können. Um diese Möglichkeit zu nutzen, ist aber die Zustimmung des Arbeitgebers erforderlich“, erklärt Wörner.

Bei letzterem Blockzeitmodell (Altersteilzeit) würde der Bürgermeister aber regelmäßig seine Zustimmung verweigern. Wörner wisse, dass sich in den letzten Monaten bzw. Jahren immer wieder Mitarbeiter der Gemeinde für dieses Modell interessiert hätten und dieses auch nutzen wollten.

Deltl soll dies aber regelmäßig verhindert haben. Wörner weiter: „Bei meiner Vorsprache beim Ortschef mit der Bitte um Aufklärung über die Ablehnungen, wurden Begründungen genannt, die für mich nicht wirklich nachvollziehbar sind.“ Die Bundes-SPÖ, der Gewerkschaftsbund und das AMS würden diese Art von einem Arbeitszeitmodell bevorzugen und begrüßen.

Gesetzliche Lage erschwert qualifizierten Ersatz

Was sagt eigentlich Deltl selbst zu den Vorwürfen? „Es gab Gespräche mit Gemeinderat Wörner. Dabei habe ich erläutert, dass wir – solange sich die Gesetzeslage nicht ändert, – so eine Vorgangsweise nicht akzeptieren werden.“ Der Ortschef weiter: „Wenn jemand in Altersteilzeit ist, muss jemand zusätzlich eingestellt werden, der beim AMS arbeitslos gemeldet oder arbeitssuchend gemeldet ist. Für viele Bereiche, vor allem in den Kindergärten, können nur geschulte Mitarbeiter, die auch eine entsprechende Qualifikation vorweisen, aufgenommen werden.“

Deltl wolle in Zukunft auch qualifiziertes Personal garantieren. Er hält es für verwunderlich, dass Wörner für Gemeindemitarbeiter spreche, obwohl die Vorgangsweise mit der Personalvertretung abgestimmt worden sei.