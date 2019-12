Der Rücktritt der geschäftsführenden FP-Gemeinderätin Gerda Busch wirbelte einigen Staub auf. Wie berichtet, wurde die NÖN in der Vorwoche von SP-Bürgermeister Ludwig Deltl über den Schritt der Blauen informiert.

Sie habe den Ortschef außerdem ersucht, ihren Entschluss auch den FP-Gemeinderätinnen Brigitte Slama und Sabine Kienberger mitzuteilen, da sie mit beiden nicht mehr sprechen wolle. Busch konnte für eine Stellungnahme vor Redaktionsschluss der jüngsten Ausgabe nicht erreicht werden.

"Er verbreitet Negativstimmung gegen andere Fraktionen"

FP-Ortsvorsitzende Slama wirft Deltl deswegen „Schaumschlägerei“ vor und meint: „Er verbreitet Negativstimmung gegen andere Fraktionen. Auch in der SPÖ gab es Rücktritte. Der Bürgermeister soll lieber vor seiner eigenen Haustüre kehren, bevor er meint, in der besinnlichsten Zeit des Jahres in den Wahlkampf zu starten“, meint Kienberger.

Dass Busch zurückgetreten ist, sei nicht überraschend, ja sogar überfällig gewesen. „Seit 2017 führt sie nicht mehr die Ortsgruppe an und war auch sonst wenig präsent.“ Man habe bis zum Schluss regelmäßig mit Busch kommuniziert.

Deltl kontert: „Das hat nichts mit Wahlkampf zu tun. Für mich ist es bezeichnend und ein Anzeichen für arge Unstimmigkeiten in der FPÖ, wenn eine geschäftsführende Gemeinderätin zurücktritt und mich ersucht, ihren Kolleginnen dies mitzuteilen.“

Busch meldet sich schließlich doch zu Wort und erklärt im NÖN-Gespräch: „Ich bin bereits sehr lange in der Politik tätig, aber was ich in Strasshof erlebt habe, war noch nie da. Informationen sind nicht zu mir vorgedrungen, man hat mich absichtlich von allem ferngehalten, ich wurde schlichtweg übergangen.“

Sie will ihren Lebensmittelpunkt wieder nach Oberösterreich verlegen, wo ihre politische Karriere einst begann.