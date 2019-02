Bürgerlisten-Gemeinderat Georg Dawoud sind die Mieteinnahmen durch Veranstaltungen im Haus der Begegnung ein Dorn im Auge.

Bürgerlisten-Mandatar Georg Dawoud: „Streichen wir Gebühren ganz.“ | Mattes

„Im Zuge einer Prüfungausschusssitzung stellte sich heraus, dass Einnahmen in der Höhe von 616 Euro Ausgaben von 62.900 Euro gegenüberstehen.“ Aufgrund eines Gemeinderatsbeschlusses würden Parteien, Vereine und Firmen bei der Miete der Räumlichkeiten gefördert, was dazu geführt habe, dass einmal für eine Veranstaltung lediglich drei Euro an Gebühren zu entrichten gewesen seien. Dawoud fordert deshalb: „Überdenken wir doch diesen alten Beschluss, die eingenommen Beträge sind lächerlich, da ist der administrative Aufwand höher. Streichen wir die Beträge ganz und machen wir das Haus der Begegnung dafür Privaten für Feiern zugänglich.“

SP-Ortschef Ludwig Deltl: „Geld ist gut investiert.“ | Archiv

SP-Bürgermeister Ludwig Deltl nimmt gegenüber der NÖN Stellung: „Das Haus der Begegnung ist für die Gemeinde ein wichtiges Veranstaltungsgebäude. Selbst wenn man die Mieten dafür um das Dreifache erhöhen würde, käme man auf nur 2.000 Euro. Das ist auch nicht der große Wurf. Wir sehen das Gebäude als Förderung für alle Vereine und Institutionen.“

Diese komme allen Strasshofern zugute, die die Events besuchen. „Was allerdings falsch ist, dass Firmen das Haus der Begegnung nützen können“, so der Ortschef weiter. Das Haus sei derzeit voll ausgebucht. Nicht nur Veranstaltungen würden dort abgehalten, auch Proben der Musiker. Personal und Instandhaltungskosten fielen dabei natürlich an. „Dennoch halten wir das für gut investiertes Geld und einen wertvollen Beitrag für Vereine und Institutionen“, schließt Deltl.