Die Vier hatten drei Fahrräder bei sich, die sie zuvor laut einer Zeugin am Bahnhofsplatz in Strasshof an der Nordbahn (Bezirk Gänserndorf) gestohlen hatten. Die Frau hatte ihre Beobachtung angezeigt, woraufhin der Zug durchsucht wurde, teilte die Polizei Niederösterreich mit.

In der Zwischenzeit meldete bereits eine Frau den Diebstahl ihres Fahrrades. Es befand sich zweifelsfrei unter den sichergestellten Rädern.

Bei den Beschuldigten im Alter von 37, 39, 42 und 43 Jahren wurde zudem das mutmaßliche Tatwerkzeug gefunden. Die Männer waren bei den Vernehmungen nicht geständig und wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.