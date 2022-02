Polizei sucht weiter nach Opfern

Die Polizei sucht im Fall der Tierquälerei in Zemling (Bezirk Hollabrunn) und Strasshof nach weiteren Hinweisen und Geschädigten.

Wie die NÖN in der Vorwoche berichtete, waren in einem Presshaus in Zemling mehrere Hundewelpen entdeckt worden. Doch das war nur der Anfang einer unfassbaren Tiertragödie: Die Ermittlungen führten die Beamten nach Strasshof, wo sie in einem Einfamilienhaus weitere Welpen, erwachsene Hunde und Hasen, die unter fragwürdigen Bedingungen gehalten worden waren, fanden.

Einen Tag später konnte die Polizei eine serbische Staatsbürgerin (32) wegen des Verdachts der Tierquälerei, des versuchten gewerbsmäßig schweren Betruges und illegalen Handels mit Hundewelpen festnehmen. Die Beschuldigte aus Strasshof wurde in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert, die Tiere kamen ins Tierheim Dechanthof. „Ihr Zustand ist leider kritisch“, sagt die neue Dechanthof-Präsidentin Gaby Bachmayer in einem ersten Gespräch. Bei den Welpen ist Parvovirose, ein gefährliches Virus, das auch als Katzenseuche bekannt ist, ausgebrochen.

Die Tiere haben wässrigen Durchfall, die roten Blutkörperchen werden zersetzt. Jetzt sind die Welpen in Quarantäne und werden medizinisch versorgt. Bachmayer kann künftige Hundebesitzer, die ein Schnäppchen wittern, nur warnen: „Rassehunde sind nie günstig!“ Die Polizei sucht nun nach Zeugen und weiteren Geschädigten, die bei der Beschuldigten Welpen gekauft haben.

Aufruf: Wer hat von der Frau kranke Hunde gekauft?

Wer hat im Zeitraum zwischen 2. Juli 2017 und 5. Februar 2022 von der Strasshoferin Husky- oder Rottweiler-Welpen gekauft, die bei der Übergabe nachweislich schwer krank waren und daraufhin verstarben? Hinweise bitte an die Polizei-Inspektion Ravelsbach unter der Telefonnummer 059133-3418.

